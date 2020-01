Stolen è il film stasera in tv venerdì 31 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stolen film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2012

REGIA: Simon West

CAST: Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Sami Gayle, Danny Huston, Mark Valley

DURATA: 96 minuti

Stolen film stasera in tv: trama

New Orleans. Will Montgomery (Nicolas Cage), noto ladro, insieme a tre complici, Vincent (Josh Lucas), Riley Jeffers (Malin Akerman) e Hoyt (M.C. Gainey), mette a segno un colpo in banca da 10 milioni di dollari. Nel corso della fuga, però, Will e Vincent hanno uno scontro e Will finisce per rimanere indietro. Braccato dal federale Tim Harlend, Will, prima di essere catturato, riesce a liberarsi della refurtiva. Otto anni dopo, tornato in libertà, l’uomo sembra fermamente intenzionato a lasciarsi il passato alle spalle e a ricucire il rapporto con la figlia Allison (Sami Gayle). Il primo incontro tra i due non finisce nel migliore dei modi. La situazione precipita quando Vincent rapisce la ragazza e si mette in contatto con Will proponendo uno scambio: la vita di Allison per i famosi 10 milioni di dollari. Will ha solo 12 ore per ottemperare alla richiesta dell’ex complice.

Stolen film stasera in tv: curiosità

La pellicola è uscita nelle sale americane il 14 settembre 2012.

Al Box Office Usa Stolen ha incassato 288 mila dollari.

Stolen streaming

Stolen film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=rpMxOjUjweA

