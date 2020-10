Jumanji Benvenuti nella Giungla è il film stasera in tv lunedì 5 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jumanji Benvenuti nella Giungla film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Jumanji: Welcome to the Jungle

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2017

REGIA: Jake Kasdan

CAST: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Cannavale, Alex Wolff, Ser’Darius William Blain, Madison Iseman, Marin Hinkle, Maribeth Monroe, Missi Pyle

DURATA: 119 Minuti

Jumanji Benvenuti nella Giungla film stasera in tv: trama

La trama racconta di quattro liceali che sono a scuola in punizione. Si tratta del nerd Spencer, il giocatore di football Fridge, la bella Bethany e la timida Martha. I ragazzi scoprono un vecchio videogioco chiamato Jumanji e decidono di giocare. Appena avviano la partita, però, succede qualcosa di straordinario: si ritrovano all’interno del gioco, ognuno nei panni del proprio avatar scelto con non molta attenzione. Comincia così un’incredibile avventura per concludere il gioco e tornare nel mondo reale.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jumanji Benvenuti nella Giungla recensione

Quando si parla di reboot è sempre difficile pensare cosa aspettarsi. Ancora di più se si parla del rifacimento di un film cult degli anni ’90 con un iconico Robbie Williams. Jumanji Benvenuti nella Giungla non solo piace ai più giovani grazie ad alcuni elementi del film che strizzano l’occhio agli adolescenti, ma sorprende anche lo spettatore più “vecchiotto” che tanto ha amato il primo Jumanji. Jake Kasdan ha confezionato un lavoro davvero ben fatto, con personaggi che conquistano subito la sala e risate a profusione nei punti giusti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Rock insicuro e spaventato, Jack Black ragazza popolare della scuola e Kevin Hart il super sportivo sono decisamente la chicca di questo film, tanto da far perdonare qualche pecca nello sviluppo dell’avventura. Se infatti le parti del gioco vere e proprie sono uno dei punti forti del film anni ’90 (basti pensare alla mandria di rinoceronti che distrugge la casa), il percorso del videogioco non è così brillante. I quattro personaggi però bucano talmente tanto il grande schermo che riescono a far dimenticare queste dinamiche a volte non troppo forti, facendo passare al pubblico 2 ore di puro divertimento.

Jumanji Benvenuti nella Giungla film stasera in tv: curiosità

Il film è adattamento cinematografico del racconto del 1981 di Chris Van Allsburg. Inoltre si tratta di un reboot di Jumanji con Robin Williams del 1995.

Durante la scena al Bazaar, quando il personaggio di Dwayne Johnson combatte commentando le sue azioni, effettua su un nemico una delle sue mosse celebri da wrestler, ossia la The Rock Bottom.

Tom Holland era stato scelto come Seaplane McDonough, ma l’attore ha dovuto abbandonare il ruolo per gli impegni con Spider-Man: Homecoming. E’ stato rimpiazzato così da Nick Jonas.

La giungla africana è stata in realtà girata alle Hawaii.

Jumanji Benvenuti nella Giungla streaming

Jumanji Benvenuti nella Giungla streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Jumanji Benvenuti nella Giungla film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili