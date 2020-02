Behind enemy lines Dietro le linee nemiche è il film stasera in tv sabato 1 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Behind enemy lines Dietro le linee nemiche film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione

ANNO: 2001

REGIA: John Moore

CAST: Gene Hackman, Owen Wilson, David Keith, Gabriel Macht, Charles Malik Whitfield, Joaquim de Almeida, Eyal Podell, Olek Krupa, Vladimir Mashkov, Marko Igonda, Geoff Pierson, Shane Johnson, Elizabeth P. Perry

DURATA: 106 minuti

Behind enemy lines Dietro le linee nemiche: trama

Durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, in una missione di ricognizione in territorio bosniaco con lo scopo di fotografare le postazioni nemiche, il pilota Chris Burnett (Owen Wilson) della Marina Americana viene abbattuto. Inizia per lui una lotta senza tregua per sfuggire alle armate serbe e sopravvivere in territorio nemico; il collega Jeremy Stackhouse (Gabriel Macht) viene catturato dai Serbi e ucciso . Per di più gli ordini del comando generale della Nato sono di non inviare alcun soccorso per evitare di far correre rischi inutili ad altri uomini. Ma il diretto superiore di Burnett (Hackman) nonostante gli ordini del comando supremo, mette a repentaglio la sua carriera per portare in salvo il suo pilota.

Behind enemy lines Dietro le linee nemiche: curiosità

Il film è stato quasi interamente girato in Slovacchia.

Alcune scene sul ponte della portaerei sono state filmate a bordo della USS Constellation, una portaerei in disarmo che è stata spesso utilizzata per film di guerra.

Al film sono seguiti tre sequel riservati al mercato dell’home video: Dietro le linee nemiche II – L’asse del male (2006); Dietro le linee nemiche III – Missione Colombia (2009); Dietro le linee nemiche – Seal Team 8 (2014).

Si tratta di uno degli ultimi film interpretati da Gene Hackman che dopo altri due film ha chiuso la sua carriera di attore per problemi di salute.

Behind enemy lines Dietro le linee nemiche streaming

Behind enemy lines Dietro le linee nemiche streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Behind enemy lines Dietro le linee nemiche: trailer

https://youtu.be/sQWWKHxHny4

