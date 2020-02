Lazzaro felice è il film stasera in tv sabato 1 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lazzaro felice film stasera in tv: cast

La regia è di Alice Rohrwacher. Il cast è composto da Tommaso Ragno , Alba Rohrwacher , Adriano Tardiolo , Luca Chikovani , Agnese Graziani.

Lazzaro felice film stasera in tv: trama

Lazzaro è un giovane che vive in una comunità contadina nella quale il tempo sembra non scorrere mai. L’eccessiva bontà del ventenne lo trasforma agli occhi altrui in una persona ingenua, di cui è facile approfittare: eppure Lazzaro è incapace di pensar male del prossimo. La sua vita è stravolta dall’incontro con Tancredi, figlio della marchesa Alfonsina De Luna che non ha mai rivelato ai suoi schiavi la fine della Mezzadria…

Lazzaro felice film stasera in tv: curiosità

Il film ha partecipato in concorso al Festival di Cannes 2018 e ha vinto il Premio per la migliore sceneggiatura. E’ stato inoltre candidato ai Nastri d’Argento e ai David di Donatello.

Lazzaro felice streaming

Lazzaro felice streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Lazzaro felice film stasera in tv: trailer

