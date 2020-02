Minions è il film stasera in tv sabato 1 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Minions film stasera in tv: cast

La regia è di Kyle Balda, Pierre Coffin. Il cast è composto Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Riccardo Rossi, Selvaggia Lucarelli, Alberto Angela, Sandra Bullock, Steve Carell, Jon Hamm, Hiroyuki Sanada.

Minions film stasera in tv: trama

I Minion sono un antico popolo che era già sulla terra ai tempi dei Faraoni dell’antico Egitto. Lo scopo della loro vita è quello di essere al servizio dei soggetti più cattivi presenti nelle varie epoche storiche. Hanno servito nella preistoria i T-Rex, nella Francia dell’800 Napoleone, e ancora Dracula, lo Yeti e molti altri super-cattivi. I piccoli esseri gialli stanno ora attraversando un periodo di collettiva depressione perchè non riescono a trovare un vero super-cattivo da servire.

Un giorno il Minion chiamato Kevin, decide di abbandonare la grotta al polo nord dove si trova insieme agli altri Minion ritiro forzato e di andare in Florida. Infatti ha saputo che in quel paese si terrà una convention dei più cattivi di tutto il mondo. Dalla Florida Kevin insieme a Stuart e Bob, andrà a Londra al seguito della terribile Scarlett Sterminator, per rubare niente meno che la corona d’Inghilterra.

Minions streaming

Minions streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Minions film stasera in tv: trailer

