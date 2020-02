Pari e dispari è il film stasera in tv sabato 1 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola del 1978 vede alla regia Sergio Corbucci mentre sono protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pari e dispari film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Comico, Commedia

ANNO: 1978

REGIA: Sergio Corbucci

CAST: Bud Spencer, Terence Hill, Sal Borgese, Luciano Catenacci, Marisa Laurito, Jerry Lester, Enzo Maggio, Kim McKay, Riccardo Pizzuti, Carlo Reali, Claudio Ruffini, Sergio Smacchi, Woody Woodbury

DURATA: 114 Minuti

Pari e dispari film stasera in tv: trama

Johnny Firpo (Terence Hill) è un guardiamarina che riceve l’incarco da parte dei suoi superiori di investigare su alcuni allibratori clandestini che operano in Florida. Johnny, però, non conosce per niente il gioco come poker, corse di pelota, roulette, quindi deve avere al fianco qualcuno che sia un maestro in materia. La scelta ricade su Charlie Firpo, un robusto camionista che si è ripromesso di non fare più scommesse. Johnny così gioca d’astuzia e rivela a Charlie di essere il suo fratellastro presentandogli anche loro padre, Johnny. Charlie allora accetta di aiutarlo e, dopo aver agganciato la banda, i due riescono a salire sullo yacht del capo del gruppo..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pari e dispari film stasera in tv: curiosità

Il film è stato per lo più girato a Miami.

Il camion utilizzato da Bud Spencer per trasportare i delfini è un Kenworth W-900-A

Nel film si sentono due canzoni degli Oliver Onions già utilizzate in altri film: nella scena in cui Charlie prepara il gelato a Johnny, la musica è quella del film Il bianco, il giallo, il nero, mentre nel locale dove Mike Firpo gioca a biliardo, si sente la canzone Angels and beans, colonna sonora del film Anche gli angeli mangiano fagioli. infine la versione strumentale della canzone Man on the boat è presente nel film Goodbye & Amen del 1977.

La foto che l’ammiraglio O’Connors usa per mostrare Charlie a Johnny è tratta dal film Al di là della legge.

In una delle scene finali del film si vede per alcuni secondi un giovane Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, nei panni di un ufficiale della marina.

Pari e dispari streaming

Pari e dispari streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pari e dispari film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/zyooVOXnmAg

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili