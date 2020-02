RAPHAEL GUALAZZI CARIOCA TESTO SANREMO 2020. Il cantante è in gara al 70° Festival della Canzone Italiana con il brano Carioca. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Raphael Gualazzi Carioca Sanremo 2020: autori

Raphael Gualazzi è al suo Festival come concorrente. Dopo aver vinto la categoria Nuove Proposte nel 2011 con Follia d’amore ha partecipato tra i Big nel 2014 con la canzone Liberi o no in collaborazione con The Bloody Beetroots piazzandosi secondo. Raphael Gualazzi salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Carioca, scritta dallo stesso artista insieme a D. Pavanello e D. Petrella. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2020

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Raphael Gualazzi Carioca Sanremo 2020: audio e video

IN ARRIVO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Raphael Gualazzi Carioca testo canzone Sanremo 2020

L’ultimo bacio è un apostrofo

Che mi hai lasciato

Non ci sei più e sono in un angolo

Tirando il fiato

Io che con te ho sorriso e pianto

Fino a non vedere

La nostra storia è stata un salto

E io non so cadere

Vedo

Nel buio Luci

Di un locale a due passi da me

Nel fumo

Una voce

Mi sospira dai balla con me

Occhi scuri

E pelle carioca

Carioca

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica

Quanto tempo ho perso

La vita quasi mi supera

Resto qui adesso

Che si spegne la città

Bastava un sogno carioca

Puoi cancellare ogni momentoIn una volta sola

Meglio spazzati via dal vento

Che ogni tua parola

Ora

Vedo

Nel buio

Il tuo viso a due passi da me

Non hai

Scuse

Per tenermi lontano da te

Occhi scuri

E pelle carioca

Carioca

Che io sia maledetto

Dai non fare la stupida

Fammi un sorriso

Che la noche se ne va

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica

Quanto tempo ho perso

La vita quasi mi supera

Resto qui adesso

Che si spegne la città

Bastava un sogno carioca

Non me ne importa di quel che pensi

Non me ne importa di quel che senti

Non mi ricordo neanche chi sei tu

Voglio sorridere dei miei sbagli

Voglio rivivere sogni immensi

Voglio una vita che non finisce più

Ma chi l’avrebbe detto (Non me ne importa di quel che pensi)

Sento solo la musica (Non me ne importa di quel che senti)

Carioca (Non mi ricordo neanche chi sei tu)

Carioca

Ma chi l’avrebbe detto (Voglio sorridere dei miei sbagli)

Sento solo la musica (Voglio rivivere sogni immensi)

Carioca (Voglio una vita che non finisce più)

Carioca

Carioca

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Per essere sempre aggiornato su Sanremo 2020 segui le pagine Facebook: Sanremo 2020 News Festival vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo 2020: link utili