Torna domenica 2 febbraio 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 2 febbraio 2020

Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso si affronteranno argomenti interessanti. Innanzitutto sarà presente Luigi Favoloso che dovrà vedersela con sua madre Loredana Fiorentino e con Nina Moric. Raz Degan dovrà vedersela con le 5 sfere, mentre arriverà in studio Rita Rusic, ultima eliminata dal Grande Fratello Vip.

Sempre in tema del reality show, assisteremo al confronto tra Salvo Veneziano e Platinette. Eva Robins farà una rivelazione scottante su un concorrente della Casa. Inoltre ospite di Barbara d’Urso sarà anche Ivan Gonzalez, che si sottoporrà alla macchina della verità. Infine interverranno anche Victoria Pannington, ex gieffina ed ex fidanzata di Pasquale Laricchia, e il rapper Bello Figo.

Live Non è la D’Urso streaming

Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

