RIKI LO SAPPIAMO ENTRAMBI TESTO SANREMO 2020. La cantante è in gara al 70° Festival della Canzone Italiana con il brano Lo Sappiamo Entrambi. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riki Lo Sappiamo Entrambi Sanremo 2020: autori

Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo, è al suo primo Festival come concorrente. Il giovane cantate ha partecipato e vinto la categoria canto ad Amici 16. Tra i suoi brani più amati ci sono i singoli Perdo Le Parole e Polaroid. Riki salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Lo Sappiamo Entrambi, scritta dallo stesso artista insieme a R. Scirè. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2020

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riki Lo Sappiamo Entrambi Sanremo 2020: audio e video

IN ARRIVO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riki Lo Sappiamo Entrambi testo canzone Sanremo 2020

Le luci si spengono

Mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte

E ascolta fissandoci

Tra storie che scorrono

Le osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo noi

Restiamo distanti restandoci accanto

Non lo noti anche tu?

Nei nostri sguardi che si sfiorano per strada e per sbaglio

A mezz’aria e senza alzarsi di più

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi

Parole che inciampano

Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso

E poi sul telefono

Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato

Ti diverti e ti annoi

Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato

Non rispondi se ti chiedo di noi

Però qualcosa non tornaTralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Ci riproviamo ma la voce singhiozza

Urlami in faccia rinfaccia e vai

Silenzio in mezzo e dopo un po’

Il frastuono e poi il silenzio ancora

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che hai di me

Mi scrivi e dopo cancelli

Non mi scrivi che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Per essere sempre aggiornato su Sanremo 2020 segui le pagine Facebook: Sanremo 2020 News Festival vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo 2020: link utili