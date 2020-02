Super Bowl 2020 dove vedere la diretta in tv, streaming e orari

SUPER BOWL 2020 DOVE VEDERE. Nella notte tra domenica 2 febbraio e lunedì 3, si terrà uno degli eventi più seguiti e attesi dagli Stati Uniti d’America: il SuperBowl. Di seguito ecco gli orari italiani, dove vedere la diretta in tv e streaming.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Super Bowl 2020 con Maroon 5 nell’ Halftime show

Il National Football League (NLS) Super Bowl è un evento davvero spettacolare per gli amanti dello sport e non. Infatti negli USA si tratta di una vera e propria occasione per riunirsi in famiglia o con gli amici e guardare insieme la partita finale del Campionato statunitense di football. Quest’anno, per l’edizione numero 54, si sfideranno i Kansans City Chiefs e San Francisco 49ers.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La partita è famosa non solo per l’evento sportivo in sè, ma anche per i due momenti musicali che regalano sempre incredibili emozioni: l’inno americano all’inizio e l’halftime show. Per il Super Bowl 2020, che si terrà al Hard Rock Stadium (Florida), l’inno americano sarà intonato da Demi Lovato. Mentre incendieranno lo stadio per il celebre Halftime show, ossia lo spettacolo dell’intervallo, Jennifer Lopez e Shakira.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Super Bowl 2020 dove vedere la diretta in tv: orari

Anche quest’anno in Italia il Super Bowl verrà trasmesso in diretta in chiaro ma stavolta si cambia rete. Infatti la partita andrà in onda sul canale Mediaset 20. L’emittente inizierà le trasmissioni alle ore 23:50 con il programma pre partita che durerà fino al fischio d’inizio. La partita vera e propria comincerà alle 1:00 italiane e sarà possibile seguirla oltre che nel normale canale televisivo in digitale terrestre e su Sky al canale 5020.

Super Bowl 2020 streaming

Sarà possibile seguire il Super Bowl 2020 streaming anche in diretta sul sito Sportmediaset.it e sull’app SportMediaset gratuita per tutti i sistemi operativi.

Super Bowl 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il NLS Super Bowl 2019 è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire la partita in diretta e commentare i momenti salienti tramite l’hashtag ufficiale # SuperBowl.

Super Bowl 2020: link utili