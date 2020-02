A Quiet Place Un posto tranquillo è il film stasera in tv lunedì 3 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

A Quiet Place Un posto tranquillo film stasera in tv: cast

La regia è di John Krasinski. Il cast è composto da John Krasinski, Noah Jupe, Leon Russom, Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cade Woodward.

A Quiet Place Un posto tranquillo film stasera in tv: trama

In una fattoria immersa in un paesaggio post-apocalittico, una famiglia, composta da una coppia con due figli, cerca di sopravvivere sotto la minaccia di creature misteriose, letali e che si muovono con velocità allarmante, pronte ad attaccare al minimo rumore. Se odono un suono, è già troppo tardi. Costretta al silenzio più assoluto, la famiglia vive un’esistenza attentamente costruita e, al contempo, incredibilmente precaria, che potrebbe crollare da un momento all’altro, specialmente quando viene rivelato che la mamma aspetta un bambino…

A Quiet Place Un posto tranquillo streaming

A Quiet Place Un posto tranquillo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

A Quiet Place Un posto tranquillo film stasera in tv: trailer

