Sanremo 2020 dove vedere la diretta in tv, streaming e replica

SANREMO 2020 DOVE VEDERE. Da martedì 4 febbraio fino a sabato 8 febbraio si terrà il 70° Festival della Canzone Italiana. Ecco di seguito orari e tutte le info su dove vedere la diretta di ogni serata in tv, streaming e come rivedere la replica. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2020 dove vedere la diretta in tv e replica

Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda in prima serata in televisione su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa per cinque imperdibili serate dal 4 al 8 febbraio 2019. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Di contorno alle serate inoltre non mancheranno gli appuntamenti con PrimaFestival e il Dopo Festival.

Sanremo 2020 streaming

Per chi si perdesse una serata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica Sanremo 2020 streaming gratuito nel sito RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle serate anche sullo smartphone attraverso l’app RaiPlay, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche del Festival di Sanremo 2020 andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella F e cercare il nome della kermesse nell’elenco.

Sanremo 2020: sottotitoli

Tutte le cinque serate di Sanremo 2020, da martedì 4 febbraio alla finale di sabato 8, saranno disponibili con sottotitoli live alla pagina 777 di Televideo. Si tratta di un servizio a cura di Rai-Pubblica Utilità Accessibilità, che nel suo ruolo di broadcaster del Servizio pubblico, per rendere accessibile ai non udenti il Festival più amato dagli italiani, sottotitolerà l’intera manifestazione, per un impegno un totale di circa 25 ore di sottotitolazione in diretta.

Sanremo 2020 in radio

Sanremo 2020 sarà inoltre trasmesso e seguito da Rai Radio 2 (radio ufficiale del Festival) e da altre emittenti radiofoniche. Scopri tutto il palinsesto nel nostro articolo IL FESTIVAL IN RADIO