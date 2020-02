SANREMO 2020 FAQ. Ecco di seguito una sorta di vademecum per seguire la meglio il 70° Festival della Canzone Italiana con le FAQ (domande più richieste e loro risposte) e tutto quello che devi sapere con info su ciò che ruota attorno alla gara del Festival di Sanremo 2020. TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2020 FAQ: tutto quello che devi sapere sul Festival

Quando inizia il Festival di Sanremo 2020? Martedì 4 febbraio 2019.

Quando finisce il Festival di Sanremo? Sabato 8 febbraio 2019.

Chi è il direttore artistico e conduttore di quest’anno? Amadeus.

Chi sono gli altri co-conduttori/vallette? Insieme a Amadeus saliranno sul palco diverse co-conduttrici nelle varie serate: Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno, Elisabetta Gregoraci.

Quali sono gli ospiti che parteciperanno alle varie serate del Festival di Sanremo 2020? Tra i nomi spiccano Fiorello, Tiziano Ferro, Roberto Benigni, Emma Marrone, Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Zucchero. scopri tutti gli ospiti serata per serata

Sanremo 2019 FAQ: cantanti

Chi sono i Big in gara e con quali canzoni?

Chi sono le Nuove Proposte in gara e con quali canzoni? Le Nuove Proposte in gara sono Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Matteo Faustini, Tecla Insolia.

Sanremo 2019 FAQ: la gara

Qual è il meccanismo di gara? leggi qui

Chi vota e quali sono le modalità? leggi qui

Chi sono i membri della Giuria di Qualità / Giuria d’Onore? La giuria degli esperti è solitamente composta da personaggi del mondo dello spettacolo, televisione e musica. Non sono necessariamente cantanti o musicisti. La vedremo in azione venerdì e sabato.

Quali premi sono in palio? Oltre alla vittoria del Festival di Sanremo 2020 nella sezione Big, verranno assegnati anche il premio al miglior testo da parte della Giuria di Qualità e alla miglior musica da parte dell’Orchestra. Inoltre vengono assegnati i prestigiosi Premio della critica “Mia Martini”, Premio della Sala Stampa Radio-TV “Lucio Dalla”, Premio Assomusica e il Premio alla carriera “Città di Sanremo”.

Sanremo 2020 FAQ: social e altre info

Come seguire la manifestazione sui social? Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo 2020 è diventato super social, infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Ci sarà il Dopofestival e chi lo conduce? leggi qui

Ci sarà il Prima Festival e chi lo conduce? Tutte le info in arrivo

Il Festival di Sanremo 2020 sarà trasmesso anche in Radio? leggi qui

Sanremo 2020: link utili