Big Hero 6 è il film stasera in tv martedì 4 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Big Hero 6 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 18 dicembre 2014

GENERE: Animazione, Avventura, Azione

ANNO: 2014

REGIA: Don Hall, Chris Williams

CAST: Flavio Insinna, Virginia Raffaele

DURATA: 102 Minuti

Big Hero 6 film stasera in tv: trama

Continuano le avventure dell’enfant prodige esperto di robot Hiro Hamada. Il ragazzino impara a gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi amici: l’adrenalinica Go Go Tamago, il maniaco dell’ordine Wasabi No-Ginger, la maga della chimica Honey Lemon e l’entusiasta Fred. I sei protagonisti vengono catapultati da una serie di eventi disastrosi al centro di un pericoloso complotto che si consuma sulle strade di San Fransokyo. Hiro si rivolge al suo amico più caro, un robot di nome Baymax, e trasforma il suo gruppo di amici in una squadra altamente tecnologica, per riuscire a risolvere il mistero.

Big Hero 6 film stasera in tv: curiosità

Per realizzare Big Hero 6 sono stati spesi più di 2 anni per scrivere la storia e altri tre per fare l’animazione in cui sono stati coinvolti più di 85 diversi animatori.

La pellicola è stata suddivisa in 20 gruppi di sequenze, ciascuna delle quali è stata affidata a un diverso storyboard artist. Ogni sequenza è composta da oltre 1000 disegni, per un totale di 20.000.

Gli effetti speciali sono molto importanti nelle produzioni Disney sono più numerose del solito in Big Hero 6 ion cui hanno lavorato ben 40 effects designer (in Rapunzel ad esmpio erano 16).

Sono stati sviluppati una gran diversità di personaggi: dai capelli ai vestiti, ai movimenti, passando per il colore della pelle. Sono 700 le diverse tipologie di personaggi che camminano, parlano e si muovono diversamente, per un totale di 632.124 diversi cicli di animazione.

Il rapper Moreno, autore del brano Supereroi in San Fransokyo incluso nella colonna sonora italiana.

Big Hero 6 streaming

Big Hero 6 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Big Hero 6 film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/DlLHLlk84cg

