Cars 2 è il film stasera in tv martedì 4 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cars 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Brad Lewis e John Lasseter. Il cast è composto da (doppiatori italiano) Alessandro Siani, Paola Cortellesi, Sabrina Ferilli, Vanessa Redgrave, Massimilano Manfredi, Marco Messeri, Marco Della Noce, Alex Zanardi, Sophia Loren; (doppiatori inglese) Owen Wilson, John Ratzenberger, Tony Shalhoub, Cheech Marin, Michael Caine, Joe Mantegna, Franco Nero, John Turturro, Bonnie Hunt, Jenifer Lewis, Emily Mortimer, Jeff Gordon.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cars 2 film stasera in tv: trama

La giovane e aitante macchina da corsa Saetta McQueen e l’autocarro Cricchetto partono per partecipare al Gran Premio Mondiale, che stabilirà quale sia l’auto più veloce del pianeta. L’impegno di Cricchetto ad aiutare Saetta a vincere la gara è, però, ostacolato dal suo coinvolgimento in una missione top-secret, legata allo spionaggio internazionale, che lo porterà a muoversi tra agenti segreti e personaggi sinistri…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cars 2 streaming

Cars 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Cars 2 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=lYeqhN3gmXI

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili