La Grande Bellezza è il film stasera in tv martedì 4 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Grande Bellezza film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Sorrentino. Il cast è composto da Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Roberto Herlitzka, Isabella Ferrari, Giorgio Pasotti, Vernon Dobtcheff, Serena Grandi, Luca Marinelli, Giulia Di Quilio, Massimo Popolizio, Giorgia Ferrero, Pamela Villoresi, Carlo Buccirosso, Ivan Franek, Stefano Fregni.

La Grande Bellezza film stasera in tv: trama

Sulle terrazze più esclusive, nei palazzi più rinomati, nelle splendide ville di una Roma sempre maestosa e pervasa dal cocente sole estivo, si muovono i politici, i parvenu, le gentili signore, gli attori, i nobili decaduti e non, gli intellettuali dell’alta società capitolina. Tra loro c’è Jep Gambardella, 65enne, famoso scrittore e giornalista, affascinante, sigaretta tra le dita e una passione per il gin tonic. Dinanzi ai suoi occhi sfilano tutti i personaggi del bel mondo, tutti dediti alla mondanità, alla lussuria, a rapporti inconsistenti, a un’estenuante amoralità. Lui, uomo di cultura, assiste allo spettacolo dell’élite capitolina che si mostra in tutta la sua imperiale vacuità.

La Grande Bellezza film stasera in tv: curiosità

Il film è interamente ambientato e girato a Roma.

La pellicola ha ottenuto moltissimi premi tra cui il Premio Oscar come Miglior Film Straniero, il Golden Globe, il BAFTA, 4 European Film Awards, 9 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento ed altri ancora.

E’ uscito anche il film in versione integrale con molte scene inedite.

La Grande Bellezza streaming

La Grande Bellezza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Grande Bellezza film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

