Sanremo 2020 prima serata anticipazioni: scaletta e ospiti 4 febbraio

SANREMO 2020 PRIMA SERATA ANTICIPAZIONI. Ci siamo! Dopo mesi di attesa martedì 4 febbraio partirà il 70° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2020 prima serata anticipazioni

In conferenza stampa il direttore artistico Amadeus insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa de Santis hanno rivelato i dettagli della prima serata che andrà in onda a partire dalle ore 20:35 circa. La fine della trasmissione è prevista attorno all'una e un quarto, quando andrà in onda in diretta il DopoFestival condotto da CCCC dal Casinò di Sanremo.

Sanremo 2020 prima serata: la gara

La serata inaugurale del 70° Festival di Sanremo vedrà i 12 artisti della Sezione Campioni e 4 delle Nuove Proposte eseguire per la prima volta la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno con la giuria Demoscopica. Le Nuove Proposte si esibiranno in due coppie a "sfida diretta", il cui perdente verrà eliminato dalla gara, mentre gli altri due accederanno alla semifinale di venerdì.

Sanremo 2019 prima serata: ospiti

Nella prima serata di martedì il Festival partirà decisamente col botto e alcuni super ospiti. Emma Marrone si esibirà nel nuovo singolo Fortuna e un medley dei suoi più grandi successi; inoltre la cantante salentina sarà sul palco insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna. Insieme a lei anche Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart. Ci saranno anche Tiziano Ferro e Fiorello, ospiti fissi del Festival 2020. Inoltre sul palco dell'Ariston tornano anche Al Bano e Romina Power che presenteranno un brano inedito.

Sanremo 2020 scaletta cantanti prima serata

Si esibiranno quindi 12 tra i Campioni in gara. Di seguito tutte le canzoni e i Big in ordine di uscita. (per ora i Big sono in ordine alfabetico, quello di uscita verrà aggiornato attorno alle ore 19).

Sanremo 2020 scaletta Nuove Proposte prima serata

Eugenio In Via Di Gioia

Fadi

Leo Gassman

Tecla Insolia

Sanremo 2020 streaming

Si potrà seguire il Festival di Sanremo 2020 sia in televisione sia in diretta streaming sull'app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire i vari appuntamenti anche da smartphone, tablet e pc.