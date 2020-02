Final Destination è il film stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. L’horror diretto da James Wong Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith e Seann William Scott. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Final Destination film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 25 agosto 2000

GENERE: Thriller

ANNO: 2000

REGIA: James Wong

CAST: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Daniel Roebuck, Roger Guenveur Smith, Chad E. Donella, Amanda Detmer, Tony Todd, Brendan Fehr, Seann William Scott

DURATA: 97 Minuti

Final Destination film stasera in tv: trama

Dall’America una scolaresca è in procinto di partire in gita per Parigi. All’aeroporto al giovane Alex si manifesta per la prima volta la sua dote premonitrice e proprio mentre sono tutti pronti al decollo, con le cinture allacciate, il ragazzo prevede l’esplosione del velivolo dopo pochi istanti. Il terrore prende il sopravvento ed insieme ad altri sette della comitiva Alex scende dal mezzo e mentre nella sala d’aspetto si consuma una animata discussione, un boato raggiunge le vetrate e assistono alla esplosione dell’aereo. Per una strana serie di circostanze alcuni tra quelli rimasti a terra muoiono in situazioni apparentemente inspiegabili. A questo punto Carter, Tod e Claire, tre compagni di scuola, vanno da Alex e gli chiedono chi sarà il prossimo..

Final Destination film stasera in tv: curiosità

Si tratta del primo capitolo della celebre saga cinematografica, seguita da altri quattro film, di cui l’ultimo un prequel.

Il cognome dei personaggi principali è quello di registi e attori del genere horror, come ad esempio Alex Browning e Billy Hitchcock.

Esiste un finale alternativo in cui Alex muore folgorato dal cavo elettrico, ma prima di morire concepisce un figlio con Clear. Guarda il video a fondo articolo.

La storia originariamente venne ideata per un episodio di X-Files ed era ispirata alla trama di Ragnatela di morte (1984).

La conversazione tra la Lewton e il co-pilata in cui si parlava di far tornare gli insegnanti a bordo è stata del tutto improvvisata.

A circa 4 minuti Alex doveva risultare addormentato. L’attore Devon Sawa si addormentò sul serio e dormì per ben 4 ore.

Kerr Smith e Seann William Scott hanno dovuto prendere delle pillole per il mal d’auto/mare prima di girare le scene dell’incidente. I due attori stavano molto male, per questo non sono stati inquadrati spesso da vicino.

La capanna di Clear è la stessa di Lake Placid (1999).

La musica che si sente per tutto il film è di John Denver, un musicista morto in un incidente aereo.

In origine erano stati scelti Tobey Maguire e Kirsten Dunst per interpretare i protagonisti Alex e Clear.

Final Destination streaming

Final Destination film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=lP4Psj7d1ZI

Final Destination: finale alternativo

https://www.youtube.com/watch?v=FrhnRChU5VQ

