La Vita Promessa 2: anticipazioni seconda stagione e quando va in onda

LA VITA PROMESSA 2. Con l’ultima puntata in onda lunedì 1 ottobre 2018 si è conclusa la prima stagione della fiction di Rai 1. Per la regia di Riky Tognazzi, la serie ha come protagonista Luisa Ranieri, Francesco Arca e Cristiano Caccamo. E ora tutti si stanno chiedendo La Vita Promessa 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION

La Vita Promessa 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione

Volge al termine la serie tv La Vita Promessa con la quarta e ultima puntata lunedì 1 ottobre 2018. Protagonista è Luisa Ranieri che interpreta Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate e ossessive di un uomo influente senza scrupoli, Carmela lascia la Sicilia per imbarcarsi in un’avventura che la porterà oltreoceano. In un’America degli anni Venti, quella dominata dal Proibizionismo e schiacciata dalla crisi economica, la storia di una famiglia italiana in cerca di riscatto e della vita promessa, tra sogni e inevitabili disillusioni.

La prima stagione della fiction diretta da Riky Tognazzi ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico di Rai 1, che ha amato le avventure della famiglia siciliana immigrata in America. E ora che siamo giunti all’ultima puntata, i fan si chiedono La Vita Promessa 2 ci sarà? Con la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva autunno/inverno ma anche primavera 2020, la Rai ha annunciato il ritorno della fiction per la seconda stagione che quindi vedremo l’anno prossimo.

La Vita Promessa 2 quando va in onda

Quindi La Vita Promessa 2 quando va in onda? La fiction diretta da Ricky Tognazzi con protagonista Luisa Ranieri torna ufficialmente su Rai 1 da domenica 23 febbraio 2020 in prima serata.

