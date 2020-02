Matrimonio al Sud è il film stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola è diretta da Paolo Costella con Massimo Boldi, Enzo Salvi e Biagio Izzo. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Matrimonio al Sud film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 novembre 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Paolo Costella

CAST: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Barbara Tabita, Gabriele Cirilli, Enzo Salvi, Debora Villa, Fatima Trotta, Luca Peracino, Ugo Conti, Loredana De Nardis, Carolina Marconi, Maria Del Monte, Salvatore Misticone

DURATA: 100 Minuti

Matrimonio al Sud film stasera in tv: trama

Un matrimonio diventa l’occasione che riaccende l’annosa battaglia tra Nord e Sud. Lorenzo Colombo, industrialotto lombardo che detesta tutto ciò che non è settentrione, si ritrova suo malgrado a dover partecipare ai preparativi di un matrimonio in pieno stile “meridionale”. Già, perché suo figlio sta per sposare una ragazza del sud, che, come lui, studia a Trento. Il padre della sposa è Pasquale Caprioli, pizzettaro napoletano, che dal canto suo odia tutto ciò che non è “meridione”. La guerra tra Lorenzo e Pasquale si accende ancor prima del loro incontro e diventa aspra al punto che i due consuoceri finiranno per cercare di sabotare le nozze dei figli. Riusciranno i due ad accantonare i pregiudzi e rimediare al pasticcio combinato?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Matrimonio al Sud film stasera in tv: curiosità

Il paese San Valentino a Mare in Campania dove è ambientato il film nella realtà non esiste.

La pellicola è stata girata nel centro storico di Polignano a Mare, in Puglia.

Nel film alcune scene sono state girate al Grand Hotel La Sonrisa, location del celebre reality di Real Time Il Boss delle Cerimonie.

Matrimonio al Sud streaming

Matrimonio al Sud streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Matrimonio al Sud film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=8sIA16kGwm4

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili