Riverdale 4X12: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

L’episodio di Riverdale 4X12 va in onda sulla The CW mercoledì 5 febbraio 2020. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONE

Riverdale 4X12: trama, anticipazioni e spoiler

L’episodio Riverdale 4X12 si intitola Chapter Sixty-Nine: Men of Honor, che tradotto significa letteralmente “Capitolo sessantanove: Uomini d’onore”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Si tratta di un crossover con la nuova serie tv spin-off di Riverdale della The CW Katy Keene, interpretata da Lucy Hale (Aria di Pretty Little Liars).

Archie è preoccupato per Frank dopo che qualcuno dal suo passato arriva a Riverdale. Le indagini di Betty e Alice su alcuni incidenti capitati alla Stonewall Prep le portano al loro sospettato numero uno. Jughead sfida Bret a duello per appianare le loro divergenze, mentre Toni, Kevin e Fangs cercano vendetta contro Nick St. Clair, tornato in città. Infine un viaggio a New York permette a Veronica di incontrare la sua vecchia amica Katy Keene.

Riverdale 4X12 streaming e dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW mercoledì 5 febbraio 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa nel 2020 su Premium Stories, canale a pagamento della piattaforma Mediaset Premium. Come accaduto per le precedenti stagioni inoltre è probabile che anche la quarta verrà messa in chiaro su Italia 1. LEGGI TUTTO SU COME VEDERE LA SERIE IN STREAMING

Riverdale 4X12 streaming con sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Riverdale 4X12 promo

