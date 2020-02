Salvate il soldato Ryan è il film stasera in tv mercoledì 5 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Steven Spielberg ha come protagonisti Tom Hanks e Matt Damon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Salvate il soldato Ryan film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Saving Private Ryan

USCITO IL: 30 ottobre 1998

GENERE: Guerra, Azione, Drammatico

ANNO: 1998

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Jeremy Davies, Ted Danson, Paul Giamatti,

DURATA: 163 Minuti

Salvate il soldato Ryan film stasera in tv: trama

6 giugno del 1944. L’esercito americano è pronto allo sbarco sulla spiaggia di Omaha, in Normandia, per spezzare le ultime resistenze dei tedeschi. Lo sbarco avviene ma porta innumerevoli vittime anche se si chiude con successo. Il comandante Miller riceve l’ordine di trovare il soldato Ryan che è l’ultimo sopravvissuto tra tutti i suoi fratelli morti su altri fronti di guerra. Gli ordini sono chiari il soldato semplice Ryan deve essere preso e rispedito a casa dalla madre.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Miller sceglie un gruppo di soldati e parte per questa missione oltre le linee nemiche. Ma Miller deve mantenere il gruppo compatto perchè di giorno in giorno le difficoltà aumentano e i ragazzi non capiscono perche devono rischiare la vita per un solo soldato. Ryan viene infine trovato ma capisce la situazione e rifiuta di lasciare i compagni. Intanto un nuovo assalto tedesco incombe. Il gruppo si prepara così alla difesa della postazione.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Salvate il soldato Ryan film stasera in tv: curiosità

La pellicola è ispirata liberamente alla storia vera del sergente Frederick “Fritz” Niland appartenente alla 101ª Divisione aviotrasportata che perse tre fratelli, due in Normandia e uno nel teatro di operazioni asiatico.

Il film ha ottenuto 18 candidature e vinto 9 Premi Oscar tra cui quello alla Miglior regia. Inoltre tra i vari riconoscimenti spiccano anche un premio ai Nastri d’Argento, 5 candidature ai Golden Globes di cui ne ha vinti 2.

Al Box Office Usa Salvate il soldato Ryan ha incassato 216 milioni di dollari.

Steven Spielberg scelse Matt Damon come Soldato Ryan perchè voleva che fosse interpretato da un attore sconosciuto con l’aspetto tipico di un ragazzo americano. Tra la produzione e la distribuzione del film, però Matt Damon vinse un Oscar per Will Hunting – Genio ribelle, diventando in una notte una star di Hollywood.

La scena iniziale a Omaha Beach è costata 11 milioni di dollari e sono state coinvolte 1000 comparse. Alcune di queste erano persone amputate con indosso protesi in modo da poter rendere più realistica l’esplosione di bombe e proiettili, quando i loro arti venivano spazzati via.

Questo è stato l’ultimo film editato in modo non digitale a vincere un Oscar per l’editing.

Salvate il soldato Ryan streaming

Salvate il soldato Ryan streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Salvate il soldato Ryan film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=aBkvHLS4m9Y

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili