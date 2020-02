Sanremo 2020 seconda serata: riassunto esibizioni ospiti classifica

SANREMO 2020 SECONDA SERATA RIASSUNTO. Il 70° Festival della Canzone Italiana è tornato con la seconda puntata di mercoledì 5 febbraio, condotto dal direttore artistico Amadeus. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella prima serata tra cronaca, esibizioni, ospiti e classifica. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO2020

Sanremo 2020 seconda serata riassunto: Fiorello è Maria De Filippi

Anche questa secondo appuntamento è cominciato con un esilarante Fiorello che, questa volta, ha divertito il pubblico in sala e a casa scendendo le scale dell’Ariston vestito da Maria De Filippi con la tipica musica di C’è Posta Per Te. Quindi il direttore artistico ha chiamato sul palco Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Dopo i saluti iniziali e la comunicazione del regolamento, è partita la seconda serata del 69° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2020 seconda serata riassunto: le Nuove Proposte

Quindi Amadeus ha dato il via alla gara delle Nuove Proposte. I Giovani si sono esibiti in due coppie a “sfida diretta”, il cui perdente è stato eliminato dalla gara, mentre gli altri due hanno avuto accesso alla semifinale di venerdì. La prima coppia a sfidarsi è stata quella composta Gabriella Martinelli e Lula con Il gigante d’acciaio contro Fasma con Per sentirmi vivo. La seconda coppia era invece formata da Marco Sentieri con Billy Blu contro Matteo Faustini con Nel bene e nel male. A votare ci ha pensato la Giuria Demoscopica. Le due Nuove Proposte che sono passate alla Semifinale sono Fasma e Marco Sentieri.

Sanremo 2020 seconda serata riassunto: la gara dei Big

La seconda serata del 70° Festival di Sanremo ha visto i restanti 12 artisti della Sezione Campioni eseguire per la prima volta la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni sono avvenute con la giuria Demoscopica. Ecco di seguito l’ordine di esibizione dei Big. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE SERATE

Sanremo 2020 prima serata riassunto: esibizioni dei Big

Sanremo 2020 seconda serata riassunto: ospiti

Anche questa seconda serata di Sanremo 2020 è stata molto ricca la lista di grandi nomi di artisti che sono stati ospiti di Amadeus. Il momento più atteso è stata la reunion dei Ricchi E Poveri che si sono esibiti nei loro grandi successi in 4. Gli ospiti fissi Fiorello e Tiziano Ferro hanno cantato, in particolare quest’ultimo ha duettato con Massimo Ranieri in Perdere L’Amore. Sul palco dell’Ariston anche il campione del mondo di tennis Novak Djokovic che si è cimentato in Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Infine sono stati ospiti anche Gigi D’Alessio, che si è esibito con Nin Dirgli Mai, e Zucchero che ha incendiato la platea con un medley dei suoi successi. GLI OSPITI DI TUTTE LE SERATE

Sanremo 2020 seconda serata riassunto: classifica

