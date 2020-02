Scappa Get Out film stasera in tv 6 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Scappa Get Out è il film stasera in tv giovedì 6 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scappa Get Out film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 18 maggio 2017

GENERE: Horror, Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Jordan Peele

CAST: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Stephen Root, Lakeith Stanfield, Lil Rel Howery

DURATA: 104 Minuti

Scappa Get Out film stasera in tv: trama

Chris è un giovane artista afro-americano di New York particolarmente amante della fotografia. Per accontentare la sua fidanzata di razza bianca Rose, accetta di andare nella loro tenuta di famiglia di lei per conoscere i suoi genitori. La famiglia di Rose è formata da Missy e Dean, padre e madre e dal fratello minore Jeremy. Tutti si dimostrano fin da subito gentili ma il loro comportamento pare eccessivamente accomodante, quasi a dissimulare l’imbarazzo per il rapporto interrazziale della figlia. I domestici della famiglia sono tutti di colore ed hanno un comportamento enigmatico soprattutto la donna di servizio Georgina e il giardiniere Walter. Chris diventa sempre più titubante quando si scopre che sono avvenute in zona delle sparizioni di alcuni ragazzi di colore. Chris non si sente al sicuro in quella casa dove nulla è come appare. Vorrebbe avere al suo fianco l’amico di sempre unico di cui può avere fiducia Rod, ma è molto molto lontano.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Scappa Get Out film stasera in tv: curiosità

L’horror segna l’esordio alla regia di Jordan Peele.

Il regista ha ammesso di essersi ispirato ala celebre La notte dei morti viventi di Romero.

Tra i vari riconoscimenti ottenuti, il film ha vinto un Premio Oscar come Migliore sceneggiatura originale. Era inoltre candidato come miglior film, migliore attore protagonista e miglior regia.

Scappa Get Out streaming

Scappa Get Out streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scappa Get Out film stasera in tv: trailer

