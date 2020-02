Il figlio della Pantera Rosa è il film stasera in tv giovedì 6 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il figlio della Pantera Rosa film stasera in tv: cast

La regia è di Blake Edwards. Il cast è composto da Roberto Benigni, Herbert Lom, Claudia Cardinale, Mike Starr, Shabana Azmi, Robert Davi, Graham Stark, Debrah Farentino, Jennifer Edwards, Mark Schneider, Kenny Spalding, Anton Rodgers, Burt Kwouk, Oliver Cotton, Aharon Ipalé.

Il figlio della Pantera Rosa film stasera in tv: trama

Blake Edwards prova, con scarsi risultati, a rinverdire i fasti della celebre saga con protagonista Peter Sellers. La storia si svolge in Costa Azzurra, dove a un semplice gendarme, figlio illegittimo del famigerato ispettore Clouseau, vengono affidate le indagini sul rapimento di una principessa araba…

Il figlio della Pantera Rosa streaming

Il figlio della Pantera Rosa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il figlio della Pantera Rosa film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili