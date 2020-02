Lo sguardo di Satana Carrie è il film stasera in tv giovedì 6 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo sguardo di Satana Carrie film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Carrieshare

USCITO IL: 16 gennaio 2014

GENERE: Drammatico, Horror

ANNO: 2013

REGIA: Kimberly Peirce

ATTORI: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Alex Russell, Gabriella Wilde, Ansel Elgort, Judy Greer, Portia Doubleday, Michelle Nolden

DURATA: 100 Minuti

Lo sguardo di Satana Carrie film stasera in tv: trama

Chamberlain (Maine). Una donna con problemi mentali partorisce una figlia e subito dopo il parto decide di ucciderla, ma si ferma appena in tempo. La bimba cresce e la ritroviamo al liceo: è una giovane emarginata, senza autostima e soprattutto inconsapevole di avere delle facoltà telecinetiche potenti. Ben presto però le cose cambiano e i compagni perversi così come la madre psicopatica cadranno in un vortice di terrore e distruzione.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo sguardo di Satana Carrie film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo adattamento cinematografico dell’omonimo celebre romanzo di Stephen King datato 1974. Il film però non segue il libro ma è di fatti un remake della pellicola cult di Brian De Palma del 1976 , infatti riprende la gran parte delle modifiche effettuate allora dal regista.

Stephen King dichiarò che per interpretare Carrie avrebbe voluto Lindsay Lohan, ma l’attrice non venne mai contattata dalla produzione.

Il film fa un omaggio alla saga horror di Nightmare, infatti in una scena in cui Carrie è in classe, una comparsa indossa il maglione di Freddy Krueger.

Tra i vari riconoscimenti, la pellicola vanta il premio People’s Choice Awards come Miglior film horror.

Lo sguardo di Satana Carrie streaming

Lo sguardo di Satana Carrie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lo sguardo di Satana Carrie film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=QpL6z49dC8w

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili