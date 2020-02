Poltergeist è il film stasera in tv giovedì 6 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Poltergeist film stasera in tv: cast

La regia è di Gil Kenan. Il cast è composto da Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris, Nicholas Braun, Saxon Sharbino, Jane Adams, Kyle Catlett.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Poltergeist film stasera in tv: trama

Quando i Bowen si trasferiscono in periferia non sanno che la casa che si accingono ad abitare sorge in un luogo che un tempo ospitava un cimitero. E’ così che una famiglia come tante si ritrova a essere vittima di inquietanti forze soprannaturali, perché la nuova dimora è infestata dagli spiriti maligni. Quando le terrificanti presenze intensificano le proprie apparizioni, prendendo di mira la figlia più piccola, i Bowen devono unire le proprie forze per tentare di salvarla.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Poltergeist film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un remake del classico horror di Tobe Hooper del 1982.

Esiste una versione estesa del film della durata di 100 minuti.

Poltergeist streaming

Poltergeist streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Poltergeist film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili