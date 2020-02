La madre è il film stasera in tv venerdì 7 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, curiosità, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La madre film stasera in tv: cast

La regia è di Andres Muschietti. Il cast è composto da Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier, Isabelle Nélisse, Daniel Kash, Javier Botet, Jane Moffat, Julia Chantrey.

La madre film stasera in tv: trama

In seguito a una tragica e sanguinosa vicenda familiare, due bambine, Victoria e Lilly, rimaste orfane, scompaiono nel nulla. A cercarle con ostinazione è loro zio, Lucas. Cinque anni più tardi Victoria e Lilly vengono ritrovate in una casa fatiscente. Sono vive. Sebbene sia conscio della difficoltà della situazione, lo zio intende prenderle in casa con sé e con la sua compagna Annabel. Le due sono evidentemente traumatizzate. Annabel, mentre tenta di far vivere loro una vita normale, si rende conto che una presenza maligna si aggira per la casa da quando sono arrivate le due ragazzine…

La madre streaming

La madre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La madre film stasera in tv: trailer

