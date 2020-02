Madre è il film stasera in tv venerdì 7 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Madre film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mother!

USCITO IL: 28 settembre 2017

GENERE: horror, drammatico, thriller

ANNO: 2017

REGIA: Darren Aronofsky

CAST: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Jovan Adepo

DURATA: 121 Minuti

Madre film stasera in tv: trama

Un poeta (Javier Bardem) in crisi creativa vive con la giovane moglie (Jennifer Lawrence) nella casa isolata della sua infanzia. La donna si è trasferita nella grande villa isolata in mezzo ai campi di grano per amore del marito. La casa è quasi completamente distrutta da un incendio ma la moglie con determinazione e concretezza la sta ricostruendo pezzo dopo pezzo. Il poeta invece passa le giornate davanti ad un foglio bianco, incapace di superare la crisi di ispirazione artistica. Ma il debole equilibrio della situazione tra i due vacilla quando il marito accoglie in casa uno sconosciuto. La situazione precipita quando lo sconosciuto fa arrivare in casa sua moglie e i due figli perennemente in lite. E Lei vede gradualmente profanato quello spazio sacro che aveva edificato con totale abnegazione personale. All’improvviso un evento traumatico con conseguenze inimmaginabili sembra sbloccare la situazione e …

Madre film stasera in tv: recensione

In Madre! si possono individuare tre momenti fondamentali. La prima parte è tutta incentrata sul rapporto della coppia formata dal poeta e dalla giovane moglie. Un secondo gruppo di scene mostra la vita mondana della coppia. Infine la trama si concentra su un aspetto evolutivo della storia che inizia con l’arrivo dello sconosciuto. Si tratta di un medico (Ed Harris) che incrinerà il rapporto di coppia portando con sé l’irritante moglie (Michelle Pfeiffer) e in seguito i figli. Nella parte finale c’è un continuo crescendo che porta a far precipitare la situazione con una serie di colpi di scena frammezzati da potenti scene corali.

La protagonista (Jennifer Lawrence) è al centro di ogni singola inquadratura del film e la narrazione degli eventi è interamente filtrata dal suo punto di vista. Il registra non toglie mai la cinepresa dalla sua protagonista. In questo modo l’incubo crescente in cui cade vittima la donna coinvolge lo spettatore che è spinto a condividere i suoi dubbi, incertezze, timori di fronte agli inspiegabili fenomeni che si verificano nella sua casa. La casa sembra, infatti, reagire ai personaggi: pareti che respirano, buchi insanguinati che si allargano e si restringono inspiegabilmente e cuori pulsanti nello scarico del bagno.

Il regista Darren Aronofsky usa con maestria gli strumenti cinematografici fino ad arrivare alla incredibile esplosione di violenza e follia finale. La potenza visiva delle immagini è potente e culmina nella devastazione della casa. Il film diventa a tratti eccessivo e si chiude con un finale visionario. Alla generazione segue una distruzione e a questa segue una nuova generazione e così via per sempre. Questo rende l’apocalisse di Darren Aronofsky con un messaggio di speranza.

Madre film stasera in tv: curiosità

La locandina del film è disegnata da James Jean.

Madre! è il settimo film diretto da Darren Aronofsky che ha curato anche la sceneggiatura.

Si tratta del primo film di Aronofsky in cui manca la musica di Clint Mansell, che è stato sostituito dal compositore di Arrival, Jóhann Jóhannsson.

Madre streaming

Madre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Madre film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=HKiP8N-Lkbs

