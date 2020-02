Matrimonio a Parigi è il film stasera in tv venerdì 7 febbraio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Matrimonio a Parigi film stasera in tv: cast

La regia è di Claudio Risi. Il cast è composto da Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Loredana De Nardis, Emanuele Bosi, Biagio Izzo, Paola Minaccioni, Rocco Siffredi, Guglielmo Scilla, Raffaella Fico, Diana Del Bufalo.

Matrimonio a Parigi film stasera in tv: trama

Un industriale lombardo, Lorenzo, abituato (a causa della moglie…) ad evadere il fisco in tutte le maniere, durante una vacanza in Francia per far visita al figlio Mirko, s’imbatte in Gennaro, un finanziere napoletano molto ligio al rispetto della legge. Nello stesso albergo, la casualità vuole che Mirko s’innamori di Natalina, la figlia di Gennaro. Lorenzo, così, si trova a dover scegliere tra la felicità del figlio e i suoi soldi…

Matrimonio a Parigi streaming

Matrimonio a Parigi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Matrimonio a Parigi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AsYeIS8PsME

