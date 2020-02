Sanremo 2020 quarta serata anticipazioni: scaletta e ospiti 7 febbraio

SANREMO 2020 QUARTA SERATA ANTICIPAZIONI. Venerdì 7 febbraio andrà in onda il quarto appuntamento con il 70° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2020 quarta serata anticipazioni

In conferenza stampa il direttore artistico Amadeus insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa de Santis hanno rivelato i dettagli della serata che andrà in onda a partire dalle ore 20:35 circa. La fine della trasmissione è prevista attorno all’una e un quarto, quando la linea passerà su RaiPlay per il DopoFestival condotto da Nicola Savino dal Casinò di Sanremo.

Sanremo 2020 quarta serata anticipazioni: la gara

Innanzitutto Amadeus a inizio serata mostrerà la classifica provvisoria data dall’unione delle votazioni delle precedenti tre serate. Quindi ci sarà la gara dei Campioni. Si esibiranno tutti e 24 i Big con le loro canzoni che verranno votate questa volta dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica dei Big.

Sanremo 2020 quarta serata: la gara Big

Si esibiranno quindi tutti e 24 Campioni in gara. Di seguito tutte le canzoni e i Big in ordine di uscita. SCOPRI LA SCALETTA DELLE SERATE

Sanremo 2020 quarta serata anticipazioni: la Finale Nuove Proposte

Inoltre la serata sarà dedicata alla gara delle Nuove Proposte. I 4 giovani rimasti nella competizione si esibiranno in due coppie a “sfida diretta” (Semifinali). La votazione avverrà con sistema misto: Giuria Demoscopica + Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web + Televoto del pubblico. Le canzoni risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Finale che si svolgerà subito dopo. Anche per la finalissima la votazione avverrà con sistema misto: Giuria Demoscopica + Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web + Televoto del pubblico. La canzone più votata verrà proclamata Vincitrice della sezione Nuove Proposte. Si sfideranno rispettivamente Leo Gassman contro Sanremo e Tecla Insolia contro Marco Sentieri e Sanremo. SCOPRI COME VOTARE

Sanremo 2020 quarta serata: ospiti

Anche in questa quarta serata di Sanremo 2020 sarà molto ricca la lista di grandi nomi di artisti che saranno ospiti di Amadeus. Gianna Nannini si esibirà presentando un estratto dal suo ultimo album di inediti La Differenza e un medley dei suoi più grandi successi. Ghali presenterà un medley dei suoi successi e il nuovo singolo tratto dal suo nuovo album intitolato DNA. Tony Renis duetterà con Fiorello, mentre sarà sul palco anche la superstar internazionale Dua Lipa. Inoltre saranno co-conduttrici insieme ad Amadeus Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020 streaming

Si potrà seguire il Festival di Sanremo 2020 sia in televisione sia in diretta streaming sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire i vari appuntamenti anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #Sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70 #Sanremo20 #Sanremo. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

