Sanremo 2020 terza serata: riassunto esibizioni ospiti classifica

SANREMO 2020 TERZA SERATA RIASSUNTO. Il 70° Festival della Canzone Italiana è tornato con la terza puntata di giovedì 6 febbraio, condotto dal direttore artistico Amadeus. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella prima serata tra cronaca, esibizioni, ospiti e classifica. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO2020

Sanremo 2020 terza serata riassunto: i duetti

Nella terza serata del Festival i Big in gara si sono esibiti insieme ad alcuni ospiti del mondo della tv, cinema e spettacolo con un brano sanremese delle edizioni passate. Infatti quest’anno per celebrare i 70 anni del Festival della Canzone Italiana tutti i 24 Big hanno proposto una cover reinterpretandola in una versione diversa e inedita, insieme a un ospite, che sia cantante, attore o altro. A votare le canzoni in gara ci hanno pensato i musicisti e coristi componenti l’Orchestra del Festival.

Sanremo 2020 terza serata: scaletta duetti

Si sono esibiti quindi tutti e 24 i Campioni in gara. Di seguito le canzoni e i Big in ordine di uscita. SCOPRI LA SCALETTA DELLE SERATE

Michele Zarrillo – Deborah con Fausto Leali

Junior Cally – Vado al massimo con i Viito

Marco Masini – Vacanze romane con Arisa

Riki – L’edera con Ana Mena

Raphael Gualazzi – E se domani con Simona Molinari

Anastasio – Spalle al muro

Levante – Si può dare di più con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Alberto Urso – La voce del silenzio con Ornella Vanoni

Elodie – Adesso tu con Aeham Ahmad

Rancore – Luce con Dardust e La Rappresentante di Lista

Pinguini Tattici Nucleari – Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Enrico Nigiotti – Ti regalerò una rosa con Simone Cristicchi

Giordana Angi – La nevicata del 56

Le Vibrazioni – Un’emozione da poco con Canova

Diodato – 24 mila baci

Tosca – Piazza grande con Silvia Perez Cruz

Rita Pavone – 1950 con Amedeo Minghi

Achille Lauro – Gli uomini non cambiano con Annalisa

Bugo e Morgan – Canzone per te

Irene Grandi – La musica è finita con Bobo Rondelli

Piero Pelù – Cuore matto

Paolo Jannacci – Se me lo dicevi prima con Francesco Mandelli

Elettra Lamborghini – Non succederà più con Myss Keta

Francesco Gabbani – L’Italiano

Sanremo 2020 terza serata: ospiti

In questa terza serata ovviamente sono stati ospiti tutti gli artisti del mondo di cinema, musica e spettacolo che duetteranno con i Big in gara. Presente anche Tiziano Ferro (ospite fissi di quest’anno) che ha cantato il nuovo singolo Amici per errore. Super ospite è stato il premio Oscar Roberto Benigni, che si è esibito con un monologo. Inoltre sono saliti sul palco dell’Ariston anche Mika e Lewis Capaldi. Infine le due vallette/co-conduttrici di questa sera sono state Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.

Sanremo 2020 terza serata: classifica

La classifica stilata in base ai voti dei Professori dell’Orchestra è la seguente:

