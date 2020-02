Braveheart Cuore Impavido è il film stasera in tv sabato 8 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola è diretta e interpretata da Mel Gibson con Sophie Marceau e Brendan Gleeson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Braveheart film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura, Drammatico, Storico

ANNO: 1995

REGIA: Mel Gibson

CAST: Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack, Patrick McGoohan, Brendan Gleeson, Peter Hanly, Alun Armstrong, Ian Bannen, James Cosmo, Sandy Nelson, David O’Hara, Angus Macfadyen, Sean McGinley, Sean Lawlor

DURATA: 178 Minuti

Braveheart film stasera in tv: trama

La Scozia del 1280 il re è morto e il trono scozzese è vacante. Il re d’Inghilterra, Edoardo I, vede in questo un’occasione per estendere i propri domini e così ordina l’assassinio in un’imboscata di molti nobili scozzesi pretendenti al trono e scatena gli eserciti contro le popolazioni dei villaggi rurali. Durante una di queste incursione il giovane William Wallace vede trucidare tutta la propria famiglia. Rimasto orfano viene messo sotto la tutela dello zio Argyle, un uomo di cultura che lo educa, lo fa viaggiare per tutta Europa, gli insegna le lingue e la scherma. Molti anni dopo, William ormai adulto e uomo colto, torna al proprio villaggio dove ritrova gli amici d’infanzia e il suo primo amore, la bella Murron.

Il suo amore è ricambiato e i due giovani si sposano in segreto per evitare l’applicazione della ius primae noctis, imposto dal feudatario inglese. Ma Murron è vittima di un tentativo di stupro da parte di un gruppo di soldati della corona ma si ribella e per questo viene barbaramente uccisa. Da quel momento, ha inizio la vendetta di William Wallace. L’uomo darà inizio alla ribellione dell’intero popolo di Scozia contro la tirannia del dominio inglese. Con la sua armata formata da uomini provenienti da tutti i territori della Scozia Wallace conquista York. Il re d’Inghilterra Edoardo I manda la moglie del figlio, la principessa Isabella di Francia, a trattare con il capo dei ribelli contando che l’avvenenza e l’intelligenza della giovane Isabella possa riportare a miti consigli Wallace..

Braveheart film stasera in tv: curiosità

Il film, la seconda regia di Gibson dopo L’uomo senza volto (1993), ha vinto 5 Oscar su 10 candidature nel 1996 e lo stesso Gibson è stato premiato con il Golden Globe per la miglior regia.

Alcuni ritengono che il film abbia risvegliato la coscienza nazionale scozzese portando al referendum sulla devoluzione dell’11 settembre 1997. La vittoria dei sì (74,3% ) ha reso possibile la ricostituzione del parlamento scozzese, nel 1998.

Braveheart streaming

Braveheart streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Braveheart film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=nMft5QDOHek

Stasera in TV sui social

