Il Grande Gatsby è il film stasera in tv sabato 8 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Grande Gatsby film stasera in tv: cast

La regia è di Baz Luhrmann. Il cast è composto da Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire, Isla Fisher, Joel Edgerton, Gemma Ward, Callan McAuliffe, Amitabh Bachchan, Jason Clarke, Daniel Newman, Jack Thompson, Jacek Koman, Elizabeth Debicki.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Grande Gatsby film stasera in tv: trama

Nick Carraway è un aspirante scrittore che si trasferisce dal Midwest Americano a New York alla ricerca della realizzazione del suo personale Sogno Americano. Siamo nella primavera del 1922, un periodo per l’America burrascoso, dominato dalla delinquenza e dal diffondersi di una dubbia moralità. Nick si ritrova come vicino di casa un misterioso milionario che vive in una splendida ed enorme villa dove vengono organizzate feste spettacolari. Il ricco uomo si chiama Jay Gatsby e la sua dimora è situata sulla sponda di una baia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dal lato opposto della baia c’è la casa della cugina di Nick, la bella e e sofisticata Daisy Buchanan, moglie di un ex campione di polo, Tom Buchanan. Nick viene a conoscenza del passato intercorso tra Daisy e Gatsby e si presta ad favorire un incontro tra i due a cinque anni di distanza. Travolto dall’edulcorata atmosfera, Nick si trova ben presto attratto e coinvolto in questo accattivante mondo di super-ricchi, pieno di illusioni, di amori di situazioni poco chiare e di inganni. Nick diventa testimone di un mondo patinato ma pieno di situazioni ad alto tasso di drammaticità.

Il Grande Gatsby streaming

Il Grande Gatsby streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Grande Gatsby film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Ck56GzJ7d3g

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili