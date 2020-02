Ruby Red 2 Il segreto di Zaffiro è il film stasera in tv sabato 8 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ruby Red 2 Il segreto di Zaffiro film stasera in tv: cast

La regia è di Felix Fuchssteinere Katharina Schöde. Il cast è composto da Josefine Preuss, Florian Bartholomäi, Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Peter Simonischek, Pierre Kiwitt, Rüdiger Vogler, Chiara Schoras.

Ruby Red 2 Il segreto di Zaffiro film stasera in tv: trama

Adattamento dell’ultima parte della famosa trilogia di viaggio nel tempo.I giovani Gweon e Gideon hanno entrambi il potere di tornare indietro nel tempo per portare a termine missioni per la società segreta delle loro famiglie, gestita dal conte St. Germain. Dopo l’incontro con Lucy e Paul, due viaggiatori del tempo in fuga dalla società, Gwen inizia a dubitare delle motivazioni del conte. Quando poi Gideon le confessa che la sua dichiarazione d’amore altro non era che uno stratagemma per aiutare il conte, Gwen è devastata. Tuttavia, seppur con il cuore spezzato, deve fare i conti con una grande cospirazione che sconvolge ancora una volta il mondo e minaccia il suo destino.

Ruby Red 2 Il segreto di Zaffiro streaming

Ruby Red 2 Il segreto di Zaffiro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

