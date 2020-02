Sanremo 2020 Finale anticipazioni: scaletta e ospiti 8 febbraio

SANREMO 2020 FINALE ANTICIPAZIONI. Sabato 8 febbraio andrà in onda il quinto e ultimo appuntamento con il 70° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2020 Finale anticipazioni

In conferenza stampa il direttore artistico Amadeus insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa de Santis hanno rivelato i dettagli della serata che andrà in onda a partire dalle ore 20:35 circa. La fine della trasmissione è prevista attorno alle 2:30.

Sanremo 2020 Finale anticipazioni: la gara dei Big

Si terrà stasera, sabato 8 febbraio, la Finale del Festival di Sanremo 2020. Tutti e 23 i Big si esibiranno nel loro brano in gara (ricordiamo che Bugo e Morgan sono stati squalificati dalla gara). Le votazioni avverranno con sistema misto: Giuria Demoscopica + Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web + Televoto del pubblico. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%; giuria della Sala Stampa 33%; Giuria Demoscopica 33%. Al termine delle votazioni, la media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà un classifica delle 24 canzoni.

I Big che si saranno posizionati ai primi tre posti della classifica riproporranno il loro brano (dal vivo o attraverso registrazione). Al termine, si procederà a una nuova votazione, sempre con il solito sistema misto. La media tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima sessione di votazione e quelle ottenute nelle votazioni precedenti determinerà una nuova classifica. Da qui uscirà il podio definitivo e il Big con più voti verrà proclamato vincitore del 70° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2020 Finale: scaletta

Si esibiranno quindi tutti e 24 Campioni in gara. Di seguito tutte le canzoni e i Big in ordine di uscita.

Sanremo 2020 Finale: ospiti

Non mancheranno anche in questa serata Finale di Sanremo 2020 grandi artisti che saranno ospiti di Amadeus. Il super ospite della serata è Biagio Antonacci che emozionerà con un medley dei suoi successi e Ti Saprò Aspettare, il nuovo brano estratto dall’ultimo album Chiaramente Visibili Dallo Spazio. Sul palco dell’Ariston anche Vittorio Grigolo, Gente De Zona, Christian De Sica e Edoardo Pesce. Non mancheranno i due ospiti fissi di questo Festival Fiorello e Tiziano Ferro, che canterà un medley di Alla mia età, Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo, Per dirti ciao. Inoltre saranno co-conduttrici insieme ad Amadeus Mara Veier, DilettaLeotta, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno.

Sanremo 2020 streaming

Si potrà seguire il Festival di Sanremo 2020 sia in televisione sia in diretta streaming sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire i vari appuntamenti anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #Sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70 #Sanremo20 #Sanremo. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Sanremo 2020: link utili