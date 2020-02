Sanremo 2020 quarta serata riassunto: esibizioni ospiti classifica

SANREMO 2020 QUARTA SERATA RIASSUNTO. Il 70° Festival della Canzone Italiana è tornato con la quarta puntata di venerdì 7 febbraio, condotto dal direttore artistico Amadeus. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella prima serata tra cronaca, esibizioni, ospiti e classifica. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO2020

Sanremo 2020 quarta serata: la Finale delle Nuove Proposte

La quarta e penultima serata di questo 70° Festival della Canzone Italiana si è aperta con la gara delle Nuove Proposte. I quattro semifinalisti si sono sfidati in 2 coppie a “sfida diretta” con votazione mista: Giuria Demoscopica + Giuria della Sala Stampa + Televoto. Si sono sfidati rispettivamente Tecla Insolia contro Marco Sentieri e Leo Gassman contro Fasma. Le canzoni risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette hanno avuto accesso alla Finale che si è svolta subito dopo, sempre con lo stesso sistema misto di votazione. Si sono sfidati quindi Leo Gassman e Tecla Insolia. Il vincitore delle Nuove Proposte è Leo Gassman.

Sanremo 2020 quarta serata riassunto: la gara Big

Si sono poi esibiti tutti e 24 Campioni in gara. Di seguito tutte le canzoni e i Big in ordine di uscita. SCOPRI LA SCALETTA DELLE SERATE

Sanremo 2020 quarta serata riassunto: ospiti

Anche in questa quarta serata di Sanremo 2020 è stata molto ricca la lista di grandi nomi di artisti ospiti di Amadeus. Gianna Nannini si è esibita presentando un estratto dal suo ultimo album di inediti La Differenza e un medley dei suoi più grandi successi. Ghali si è esibito in un medley dei suoi successi e il nuovo singolo tratto dal suo nuovo album intitolato DNA. Tony Renis ha duettato con Fiorello in Quando Quando Quando, mentre ha cantato anche la superstar internazionale Dua Lipa. Non è mancato Tiziano Ferro (ospite fisso di quest’anno) con un medley dei suoi successi più amati. Inoltre sono state co-conduttrici insieme ad Amadeus Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #Sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70 #Sanremo20 #Sanremo. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

