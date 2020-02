Sanremo 2020 vincitore: riassunto Finale, classifica, esibizioni e ospiti

SANREMO 2020 VINCITORE. Il 70° Festival della Canzone Italiana si è concluso con il quinto e ultimo appuntamento sabato 8 febbraio, condotto dal direttore artistico Amadeus insieme a Mara Veier, DilettaLeotta, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella quinta serata tra cronaca, esibizioni, ospiti, classifica finale e chi è il vincitore. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2020 Finale riassunto: la gara

Dopo la sigla iniziale è cominciata la gara della Finale. Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2020 si sono esibiti tutti e 23 i Big nel loro brano in gara. La 24° canzone Sincero di Bugo e Morgan è stata squalificata nella quarta puntata per via del cosìdetto BugoMorgan-gate. Le votazioni sono avvenute con sistema misto: del pubblico tramite Televoto 34%, della Giuria della Sala Stampa 33% e della Giuria d’Onore 33%.

Al termine delle votazioni, la media tra le percentuali di voto ottenute e quelle ottenute nelle serate precedenti ha determinato un classifica delle 23 canzoni. I Big che si sono posizionati ai primi tre posti della classifica hanno riproposto il loro brano. Si è così aperta una nuova votazione sempre a sistema misto. Questa è stata unita alla precedente e ha determinato il podio definitivo.

Sanremo 2020 Finale: esibizioni

Si sono esibiti quindi tutti e 23 Campioni in gara. Di seguito tutte le canzoni e i Big in ordine di uscita.

Sanremo 2020 Finale: premi

Oltre al premio al vincitore del 70° Festival della Canzone Italiana, sono stati assegnati altri riconoscimenti:

Premio della Critica Mia Martini:

Premio Sala Stampa Lucio Dalla:

Premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione:

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo:

Premio Giancarlo Bigazzi Miglior composizione musicale:

Premio TIM Music:

Sanremo 2020 vincitore e classifica Finale

Sanremo 2020 Finale: ospiti

Non sono mancati anche in questa serata Finale di Sanremo 2020 grandi artisti che sono stati ospiti di Amadeus. Il super ospite della serata è stato Biagio Antonacci che ha emozionato con un medley dei suoi successi e Ti Saprò Aspettare, il nuovo brano estratto dall’ultimo album Chiaramente Visibili Dallo Spazio. Sul palco dell’Ariston anche Vittorio Grigolo, Gente De Zona, Christian De Sica e Edoardo Pesce. Non sono mancati i due ospiti fissi di questo Festival Fiorello e Tiziano Ferro, che ha cantato un medley di Alla mia età, Non me lo so spiegare, Ed ero contentissimo, Per dirti ciao. Inoltre sono state co-conduttrici insieme ad Amadeus Mara Veier, DilettaLeotta, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno.

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #Sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70 #Sanremo20 #Sanremo. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

