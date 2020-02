Scent of a Woman Profumo di donna film stasera in tv 8 febbraio: cast, trama, streaming

Scent of a Woman Profumo di donna è il film stasera in tv sabato 8 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scent of a Woman Profumo di donna film stasera in tv: cast

La regia è di Martin Brest. Il cast è composto da Al Pacino, Chris O’Donnell, Gabrielle Anwar, Richard Venture, Philip Seymour Hoffman, Rochelle Oliver, Bradley Whitford, Margaret Eginton, Tom Riis Farrell, Nicholas Sadler, Todd Louiso, Gene Canfield, Francfes Conroy, Anh Doung, Ron Eldard, Leonard Gaines, David Lansbury, Michael Santoro, Jamies Rebhorn, Matt Smith, June Squibb, Julian Stein, Max Stein, Francie Swift, Michel Simon, Sally Murphy, Mansoor Najeeullah, Joseph Palmas, Baxter Harris, Alyson Feldman, Erika Feldman, Peter Carew, J.T. Cromwell, William Beckwith.

Scent of a Woman Profumo di donna film stasera in tv: trama

Charlie Simms, di modesta estrazione sociale, frequenta un collegio esclusivo. Rischia però di non ottenere la borsa di studio per Harward. L’amico non corre invece rischi: suo padre è uno dei finanziatori del collegio. Charlie, intanto, accetta di fare da accompagnatore per il fine settimana a Frank Slade, un colonnello cieco, beone e scorbutico; questi si porta il ragazzo a New York e con il suo aiuto decide di divertirsi.

Scent of a Woman Profumo di donna streaming

Scent of a Woman Profumo di donna streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scent of a Woman Profumo di donna film stasera in tv: trailer

