Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 9 febbraio 2020

Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 9 febbraio 2020 su Rai 2 in prima serata alle 21:00.

Fabio Fazio domenica 9 febbraio torna su Rai 2 con Che Tempo Che Fa in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle 19:40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti della puntata: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese; il conduttore e direttore artistico del 70° Festival di Sanremo Amadeus; il fondatore delle Sardine Mattia Sartori.

E ancora Achille Lauro con il suo ultimo pezzo Me ne frego, in gara al 70° Festival di Sanremo; Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, nelle sale da giovedì 13 febbraio con il nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”; il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus; Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, al cinema da giovedì 19 febbraio con il nuovo film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”; Orietta Berti, che quest’anno festeggia 55 anni di carriera.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: ospiti 9 febbraio 2020

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Enzo Miccio e Max Giusti, due partecipanti della nuova edizione di Pechino Express. La stagione dell’Oriente al via martedì 11 febbraio su Rai 2. Torna al tavolo anche Orietta Berti.

