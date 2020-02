Oscar 2020 dove vedere la diretta tv in chiaro e streaming

OSCAR 2020 DOVE VEDERE. I 92° Academy Awards si terranno durante la notte tra domenica e lunedì 9/10 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. Di seguito ecco qualche informazione sulla serata, come vedere la diretta in tv e streaming. TUTTO SUGLI #OSCAR

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Oscar 2020: la cerimonia

Come ogni anno, gli Oscar 2020 sono tra gli eventi più attesi del mondo del cinema. Verranno premiati, oltre alle categorie più tecniche, anche i migliori film, registi e attori del momento. In lizza per la statuetta del Miglior Film ci sono dei veri blockbuster che hanno sbancato il botteghino negli ultimi mesi: Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Vice, Black Panther, Blackkklansman, A star is born, Roma.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Si contendono l’Oscar come Migliore Attore Rami Malek, Christian Bale, Bladley Cooper, Willem Dafoe, Viggo Mortensen. Per quanto riguarda le candidate come Migliore Attrice sono invece in lizza Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan – Piccole donne, Charlize Theron, Renée Zellweger.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Oscar 2020 dove vedere la diretta tv in chiaro

La cerimonia degli Oscar sarà trasmessa in tv in Italia sia su Sky sia in chiaro su TV8. Per quanto riguarda gli orari, sul canale dedicato agli Academy Awards Sky Cinema Oscar HD (canale 304) e in chiaro su Tv8 (canale 8 del telecomando) la lunga serata inizierà alle 22:50 con il Red Carpet. Seguirà poi la notte degli Oscar in entrambi i canali, in particolare alle ore 00:30 partirà il Pre-Show mentre alle 2:00 italiane comincerà la Cerimonia.

Oscar 2020 streaming

Sarà inoltre possibile seguire la diretta degli Oscar 2020 streaming gratuitamente sul sito di TV8. In contemporanea gli abbonati Sky potranno guardare la diretta anche su pc, smartphone e tablet attraverso l’App Sky Go in streaming gratuito su dispositivi iOS e Android.

Oscar 2020 orari

Ricapitolando, gli orari per seguire gli Oscar 2020 sono:

22:50 Red Carpet

00:30 Pre-Show

2:00 Cerimonia

Oscar 2020 social: seguili con noi

Anche gli Academy Awards sono sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #Oscar per commentare in diretta tutto quello che succede prima e durante la cerimonia.

nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato sulle news, anticipazioni e tutto quello che riguarda gli Oscar 2019. Segui anche laper essere sempre aggiornato sulle news, anticipazioni e tutto quello che riguarda gli Oscar 2019.

Oscar 2020: link utili