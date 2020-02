911 EPISODI 10 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 10 febbraio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 10 febbraio 2020

911 Stgione 2 Episodio 13 Lotta o muori. Buck trova Chimney gravemente ferito davanti casa di Maddie. Prima di perdere i sensi, Chimney pronuncia i nomi di Maddie e di Jason.

911 Stgione 2 Episodio 14 A pezzi. Chimney è ancora a casa in convalescenza, Maddie è tornata al lavoro. Un black-out di livello 3 blocca i computer del centralino del 911, per cui bisogna tornare ad usare le linee analogiche ed i walkie talkie.

911 Stgione 2 Episodio 15 Ocean's 911. Franklin Prentiss, direttore di banca, festeggia il suo pensionamento. Un corriere del portavalori gli stringe la mano e subito entra in shock anafilattico e così anche Prentiss

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

