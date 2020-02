L’AMICA GENIALE 2 SECONDA PUNTATA. Lunedì 17 febbraio 2020 torna su Rai 1 la serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante con gli episodi inediti della seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Amica Geniale 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 17 febbraio 2020

L’Amica Geniale 2 episodio 3 Scancellare. La foto di Lila viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre Lila inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole…

L’Amica Geniale 2 episodio 4 Il bacio. Dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato in tutta fretta perché la ragazza è incinta, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura a patto che si vada a Ischia, dove sa che troverà anche Nino, in compagnia del s uo amico Bruno.

L’Amica Geniale 2 streaming

La serie tv L'Amica Geniale 2 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

