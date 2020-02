La signora dello zoo di Varsavia è il film stasera in tv martedì 11 febbraio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La signora dello zoo di Varsavia film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Zookeeper’s Wifeshare

USCITO IL: 16 novembre 2017

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Niki Caro

CAST: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Iddo Goldberg, Shira Haas, Michael McElhatton, Marta Issová, Goran Kostic, Arnost Goldflam, Martin Hofmann

DURATA: 127 Minuti

La signora dello zoo di Varsavia stasera in tv: trama

Il film è ispirato ad una storia vera quella di Jan Zabisnki e di sua moglie Antonina. Nel 1929 lui diventa direttore dello zoo di Varsavia e con la moglie gestisce il giardino zoologico. Nel ’39, però, l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista, e il bombardamento che la precede, distruggono lo zoo e uccidono molti animali. Riescono ad ottenere un accordo con il capo zoologo del Reich, Lutz Heck, che permette loro di riprendere il lavoro allo zoo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma con l’inizio delle deportazioni, nel 1942, I coniugi Zabisnki si attivano per nascondere intere famiglie di Ebrei all’interno del giardino zoologico, mascherato da allevamento di maiali. La cantina della loro casa e le vecchie gabbie dello zoo diventano un rifugio segreto per gli ebrei del ghetto. A rischio della vita loro e del loro figlio, Antonina e Jan salveranno quasi 300 ebrei che riusciranno a far fuoriuscire in segreto dal ghetto di Varsavia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La signora dello zoo di Varsavia recensione

Ispirato alla storia vera di Jan e Antonina Zabinski, La signora dello zoo di Varsavia è un racconto di eroismo civile unito ad una storia di amore per gli animali e gli uomini. La struttura narrativa del film è di impostazione classico riprendendo tipici elementi di pathos con note di suspence. La sceneggiatura esalta la protagonista della storia mostrandola quando parla con gli elefanti, mentre avvicina con pazienza una ragazzina violata e impaurita e mentre gestisce le aspettative di un ufficiale tedesco, attratto da lei, per portarlo dalla propria parte senza cedere sul fronte della dignità personale.

L’interpretazione di Jessica Chastain è molto convincente e riesce ad immedesimarsi nella signora dello zoo di Varsavia facendone trasparire l’eccezionale forza interiore, celata da una esteriorità modesta e apparentemente ingenua. Molto belle e commoventi sono le scene in cui vengono rappresentate le scene di vita e di morte all’interno del ghetto o quelle che mostrano gli ebrei nascosti da Zabinski che risalgono in superficie la notte. Molto significativo è la parte della storia che mostra come il trasporto degli esseri umani dentro e fuori lo zoo avvenisse in un luogo presidiato quasi continuamente dai nazisti, sotto il loro naso, con un tasso di rischio da togliere il fiato.

La signora dello zoo di Varsavia film stasera in tv: curiosità

Al Box Office Usa La signora dello zoo di Varsavia ha incassato nelle prime 10 settimane di programmazione 17,4 milioni di dollari e 3,3 milioni di dollari nel primo weekend.

Jessica Chastain oltre che la protagonista è anche la produttrice della pellicola.

Il film è tratto dal best-seller Gli ebrei dello zoo di Varsavia scritto da Diane Ackerman, basato a sua volta sui diari di Antonina. In Italia il libro è pubblicato da Sperling & Kupfer.

La signora dello zoo di Varsavia streaming

La signora dello zoo di Varsavia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La signora dello zoo di Varsavia film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili