Mai scherzare con le stelle è il film stasera in tv martedì 11 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mai scherzare con le stelle film stasera in tv: cast

La regia è di Matteo Oleotto. Il cast è composto da Alessandro Roja, Pilar Fogliati, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Fiorenza Pieri, Adriano Pantaleo, Maurizio Fanin, Ariella Reggio.

Mai scherzare con le stelle film stasera in tv: trama

Si tratta di un film della collana Purchè finisca bene. Ines, giovane netturbina con la passione per gli oroscopi, vive nello stesso palazzo di Alfredo, un ingegnere che sta me ttendo a punto un robot in grado di intercettare gusti e desideri umani. Fra i due è guerra aperta, ma l’arrivo inaspettato dei genitori di Ines la costringe a rifugiarsi proprio a casa dell’odiato ingegnere, che viene scambiato per il fidanzato. La coab itazione forzata si rivela all’inizio disastrosa: Alfredo è un irriducibile razionale che crede solo nella scienza; Ines è un’irrimediabile istintiva che si affida alle stelle e vive di sogni. I colpi di scena aumentano con l’incalzare degli avvenimenti…

Mai scherzare con le stelle streaming

Mai scherzare con le stelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

