Pechino Express 2020 coppie: i concorrenti in gara ottava edizione

Pechino Express 2020 coppie concorrenti. Sono state annunciate le coppie che formano il cast della ottava edizione dell’adventure-game di Rai 2. Ecco di seguito tutti i nomi dei concorrenti e le coppie che vedremo viaggiare in Asia. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Pechino Express 2020 coppie: i concorrenti in gara

Saranno 10 le coppie che si sfideranno zaino in spalla mentre viaggeranno attraverso l’Asia per raggiungere la meta finale. Costantino della Gherardesca torna ancora una volta alla guida di Pechino Express 2020 che quest’anno si chiama Le Stagioni Dell’Oriente. I viaggiatori infatti saranno impegnati in una corsa contro il tempo tra Thailandia, Cina e Corea del Sud. Di seguito ecco le coppie in gara.

Pechino Express 2020 coppie e concorrenti

I Gladiatori – Max Giusti e Marco Mazzocchi

Padre e Figlia – Marco Marchisio e Ludovica Marchisio

Le Figlie d’Arte – Asia Argento e Vera Gemma

I Wedding Planner – Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi

Le Collegiali – Nicole Rossi e Jennifer Poni

Gli Inseparabili – Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori

Le Top – Ema Kovac e Dayane Mello

Mamma e Figlia – Soleil Sorge e Wendy Kay

I Palermitani – Annandrea Vitrano e Claudio Casisa

I Guaglioni – Gennaro Lillio e Luciano Punzo

Pechino Express sui social

Per commentare in diretta tutto quello che succede nell'adventure game di Rai 2 basta andare sull'hashtag #PechinoExpress.

