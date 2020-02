Frozen è il film stasera in tv mercoledì 12 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Il thriller scritto e diretto da Adam Green è interpretato da Kevin Zegers, Shawn Ashmore ed Emma Bell. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Frozen film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 25 marzo 2011

GENERE: Thriller, Drammatico

ANNO: 2010

REGIA: Adam Green

CAST: Shawn Ashmore, Emma Bell, Kevin Zegers, Ed Ackerman, Rileah Vanderbilt, Adam Johnson, Kane Hodder

DURATA: 93 Minuti

Frozen film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Una normale gita in montagna sulle piste diventa un incubo agghiacciante per tre snowboarder: rimangono bloccati sulla seggiovia prima della loro ultima discesa. L’impianto di risalita infatti viene disattivato e tutte le luci vengono spente. I tre giovani si rendono conto di essere stati dimenticati lì, sospesi in aria senza alcuna via di fuga con la prospettiva di congelare durante la notte. Vengono presi dal panico..

Frozen film stasera in tv: curiosità

Il film è stato interamente girato sulle montagne dello Utah, nella Uinta-Wasatch-Cache National Forest.

Il film è stato nominato come Miglior film dell’orrore del 2009 per il Saturn Award dalla Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films

Frozen streaming

Frozen streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Frozen film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/GiUNsDVjCbo

