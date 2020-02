La risposta è nelle stelle è il film stasera in tv mercoledì 12 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La risposta è nelle stelle film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Longest Ride

USCITO IL: 4 giugno 2015

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2015

REGIA: George Tillman Jr.

CAST: Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Alan Alda, Lolita Davidovich, Peter Jurasik, Amy Parrish

DURATA: 139 Minuti

La risposta è nelle stelle film stasera in tv: trama

Luke è un asso del rodeo in crisi a causa di un incidente con un toro, Sophia è una studentessa di arte moderna stagista presso una prestigiosa galleria di Manhattan. Sono destinati ad incontrarsi, ma unire due mondi così diversi non è facile: ci vorrà l’intervento di Ira, un anziano con una grande storia d’amore alle spalle, per spiegare loro il significato del sacrificio dell’uno per l’altra.

La risposta è nelle stelle film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

Scott Eastwood, figlio di Clint, ha vinto il premio Teen Choice Award come Miglior attore in un film drammatico.

La risposta è nelle stelle streaming

La risposta è nelle stelle film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

