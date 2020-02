Allied Un’ombra nascosta è il film stasera in tv giovedì 13 febbraio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Allied Un’ombra nascosta: cast

La regia è di Robert Zemeckis. Il cast è composto da Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Raffey Cassidy, Charlotte Hope, Jared Harris, Marion Bailey.

Allied Un’ombra nascosta: trama

Siamo nel 1942, durante la seconda guerra mondiale. Il canadese Max Vatan (Brad Pitt), ufficiale dei servizi segreti, incontra nel Nord Africa la combattente della Resistenza Francese Marianne Beausejour (Marion Cotillard), dove la donna francese svolge il ruolo di spia. A Casablanca Vatan è andato con il compito di uccidere un ambasciatore tedesco. Durante la missione le due spie si innamorano e si sposano. Riuniti a Londra, la loro relazione è minacciata dalle estreme pressioni della guerra ed ha una brusca interruzione quando Max scopre un segreto terribile sul conto della moglie..

Allied Un’ombra nascosta: recensione

Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma per la verità la guerra è una “comparsa” e la storia si concentra completamente sui due protagonisti. Il tema centrale del film è infatti l’attrazione tra i due. Nella prima parte della pellicola la vicenda è ben narrata, con tempi giusti e dialoghi interessanti ed è coinvolgente per lo spettatore. Poi però con il proseguire della storia la narrazione diventa a volte troppo melensa. La bravura di Brad Pitt e Marion Cotillard riesce ad attutire il calo di interesse per la parte finale del film. La pellicola presenta comunque molte qualità positive: prima di tutto i costumi che non solo sono belli, ma presentano uno studio e un’accuratezza nei dettagli meritevole di nota. Anche le musiche e la fotografia sono di particolare intensità.

Allied Un’ombra nascosta streaming

Allied Un’ombra nascosta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Allied Un’ombra nascosta film stasera in tv: trailer

