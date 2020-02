Grey’s Anatomy 16X14: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Grey’s Anatomy 16X14 va in onda sulla ABC americana giovedì 20 febbraio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO

Grey’s Anatomy 16X14: trama e spoiler

L’episodio Grey’s Anatomy 16X14 si intitola A Diagnosis ispirato all’omonimo brano di Crazy Ex-Girlfriend, che tradotto in italiano significa “diagnosi”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. DeLuca è irritato dopo che Meredith prende in carico la sua paziente Suzanne, i cui sintomi mandano ancora in confusione i dottori del Grey Sloan. Intanto in ospedale Jackson, Owen e Jo si prendono cura di una coppia ferita dall’attacco di un orso. Levi si sente ferito quando Nico non vuole che incontri i suoi genitori.

Grey’s Anatomy 16X14 streaming: dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla ABC giovedì 20 febbraio 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky. Grey’s Anatomy 16X14 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in onda su Fox sia on demand sia sull’App Sky Go. Oppure sarà visibile on demand su Now TV per gli abbonati alla piattaforma streaming.

Grey’s Anatomy 16X14 streaming sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com e eurostreaming.pink), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Grey’s Anatomy 16X14 promo